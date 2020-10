Anunț major pentru cei care și-au programat concediile! Cazurile de COVID au explodat în această țară Austria a inregistrat joi un numar record de contaminari cu noul tip de coronavirus: 1.209, potrivit guvernului austriac, in timp ce aprobarea pentru masurile luate de autoritati a scazut considerabil in randul populatiei, informeaza AFP, citata de agerpres. Rata de infectare este mai mare toamna aceasta decat inainte de masurile de izolare impuse la inceputul lui martie pentru a frana pandemia si ridicate apoi in primavara, cu o medie de 910 contaminari in decurs de 24 de ore in ultimele sapte zile, potrivit autoritatilor. Saptamana aceasta, guvernul a exclus un al doilea lockdown, afirmand ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

