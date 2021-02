Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi a facut solicitarea neobisnuita printr-o scrisoare oficiala adresata tesla pe 13 ianuarie, afirmind ca a ajuns la concluzia preliminara ca vehiculele Model S si Model X fabricate intre 2012 si 2018 au o problema de siguranta. Producatorii…

- Politica de transporturi a lui Biden include un plan pentru infrastructura de 2 trilioane de dolari, presedintele ales al SUA mizand pe energie curata si regenerabila. Pe de alta parte, Trump era un fan al energiei din minerit si combustibili. Revenind la Joe Biden, acesta spera ca pana in…

- Gigantul chimico-farmaceutic Bayer din Germania a anuntat joi incheierea unui parteneriat cu societatea biofarmaceutica CureVac din aceeasi tara pentru dezvoltarea vaccinului sau impotriva COVID-19, aflat in prezent in ultima faza a studiului clinic.Cele doua companii „incheie un acord de colaborare…

- Constructor de automobile electrice Tesla a intrat in linie dreapta cu deschiderea centrului din Bucuresti si a scos la concurs mai multe posturi pe site-ul oficial al companiei, potrivit Mediafax, care citeaza Ziarul Financiar. Pentru inceput, Tesla vrea sa angajeze cinci oameni, dintre care:un manager…

- Pentru a construi prima sa fabrica din Europa la Brandenburg, in Germania, Tesla a taiat o padure de pini. Lucrarile au fost suspendate de o autoritate de mediu din aceasta tara si nu vor putea fi reluate pana cand compania americana nu va dovedi ca lucrarile sale nu afecteaza serpii si soparlele aflate…

- Tesla a inceput in acest an sa cheltuie, printre altele, pentru construirea unei fabrici noi in apropiere de Austin, Texas, si a unei alteia langa Berlin. Compania a inceput sa renoveze unitatile sale de vopsitorie care fac parte din fabrica sa de asamblare din Fremont, California. ”Investitorii ne…

- Micii producatori de legume și fructe iși pot vinde produsele in toate magazinele Kaufland din Romania, cat timp piețele sunt inchise din cauza pandemiei Producatorii mici de legume-fructe din Romania, afectati de dificultati in aceasta perioada, pot utiliza suprafetele de vanzare din cadrul tuturor…

- Arestarea lui Tolunay Reyhan are loc la exact o luna dupa incidentul violent despre care a scris in exclusivitate ziarul Libertatea.Miercuri, 25 noiembrie, polițiștii olandezi au luat prima decizie in dosarul agresiunii de la agenția de plasare a forței de munca, Reyhan Uitzendbureau BV, care angajeaza…