- Ministerul Afacerilor Externe MAE a anuntat miercuri seara ca primul dintre cetatenii romani declarati ca fiind decedati de catre autoritatile italiene, pe 14 august, in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, este in viata.In continuarea informatiilor referitoare la…

- O adevarata minune s-a produs in cazul unui tanar gorjean care a fost declarat decedat de autoritatile din Italia, in urma groaznicului accident din orasul italian Genova. Marian Rosca, in varsta de 36 ani, din localitatea Curtisoara, este sofer de TIR in Franta si facea curse si in Italia. Gorjeanul…

