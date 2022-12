Stiri pe aceeasi tema

- Anunț licitație - vanzare autoutilitare Dacia și Opel. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul A.J.F.P. Timis organizeaza in data de 16.01.2023 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitatia urmatorului bun mobil proprietate a...

- Anunț licitație – teren intravilan de 500 mp in localitatea Urseni, comuna Moșnița Noua. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 20.12.2022 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

- Autoritatile locale spun ca incearca sa puna capat curselor ilegale de strada si altor cazuri care implica viteze mari, deoarece au loc multe accidente soldate cu decese, iar uneori sunt implicati trecatori nevinovati.Prin urmare, persoana care este prinsa conducand cu 60 km pe ora peste limita de viteza…

- Anunț licitație - mașina pentru aplicarea automata a foliei de cant, mașina de gaurit, sistem profesional staționar de exhaustare. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul A.J.F.P. Timis organizeaza in data de 19.12.2022 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU...

- Anunt privind vanzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – cota de 34/40 din teren extravilan situat in Urseni, UAT Moșnița Noua. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 12.12.2022 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B...

- Nr. Inreg.: A_ETM - 6786/03.11.2022. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale - Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara, organizeaza in data de 29.11.2022, ora 13:00, LICITATIA

- Diamantul roz gigant „Fortune Pink”, foarte rar, a fost vandut marti, la licitatie, la Geneva, cu mai mult de 28,3 milioane de euro unui colectionar privat asiatic, scrie News.ro. Bijuteria este cel mai mare diamant roz de aceasta calitate vandut vreodata la licitatie, potrivit Christie’s, detinuta…

- Ministerul Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Publice TIMISOARA Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis Serviciul Fiscal Orasenesc Deta Jud. Timis, Ors. Deta, Str. infratirii nr.11 Dosar de executare nr…. Nr. 19-6 din 19.10.2022 ANUNT…