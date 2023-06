Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading ANUNȚ licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, a unui spațiu situat in incinta P.T. nr.32, in suprafața utila de 236,72 mp, aparținand domeniului public al municipiului Bacau at Info real.

- Continue reading ANUNȚ licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, a unui spațiu situat in incinta P.T. nr.9, in suprafața utila de 159,6 mp, aparținand domeniului public al municipiului Bacau at Info real.

- 1. Informații generale privind concedentul: Unitatea Administrativ Teritoriala județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul in municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax

- Anunț licitație – bunuri imobile. Teren intravilan, in suprafața de 3214 mp, situat in comuna Pilu, sat Varșand, județul Arad. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale Regional Timisoara, organizeaza…

- Anunț licitație – bunuri imobile. Teren intravilan, in suprafața de 600 mp, situat in Dumbravița. D.G.R.F.P. Timișoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 30.05.2023 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile: Cota actuala…

- Regia Autonoma „Aeroportul International Brasov-Ghimbav” RA a anuntat, astazi, organizarea a doua proceduri de licitatie cu strigare pentru inchirierea unor spatii si terenuri din cadrul Aeroportului. Prima procedura vizeaza inchirierea urmatoarelor locatii pentru servicii de handling la sol: • spatiu…

- 1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscal, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primaria comunei Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda, cod 307200, jud Timis, telefon…