- Direcția Servicii Publice, noua titulatura a Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor (SPAPOC), aflate in proprietatea municipiului Botoșani, a transmis redacției un anunț pe care il prezentam integral mai jos

- (P) Un antreprenor botoșanean a preluat un spațiu comercial in strada Tudor Vladimirescu nr.8, a investit acolo intr-un salon dedicat atat femeilor, cat și barbaților și acum dorește sa il inchirieze.

- Lucrarile la parcarea noua și drumul catre Manastirea Coșula au fost scoase la licitație Administrația publica a comunei Coșula a scos la licitație lucrarile de reabilitare a drumului satesc DS 653, a terasamentelor, zidului de susținere și amenajarea parcarii de la Manastirea Coșula. Anunțul a fost…

- In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotarare

- SERVICIUL PUBLIC PT. ADMINISTRAREA PIEȚELOR, OBORULUI ȘI CIMITIRELOR - SPAPOC, aflate in proprietatea mun. Botoșani, Ptn. Transilvaniei nr.2, anunta pe cei interesati ca in data de 31.10.2022 ora 10,00 organizeaza licitatie publica pentru ocuparea locurilor disponibile in piețe, dupa cum…

- Compania Nationala "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA, Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Cod postal: 900900, Romania, RC: J13 2308 1998; CUI: 11062831; CIF: RO11062831; Tel: 40.241.611.540; 40.241.619.512, telefon persoana de contact 40.241.602.169 602.199, adresa…

- La Penitenciarul Baia Mare va fi realizat un pavilion care va avea camere de deținere cu baie pentru 420 de deținuți, spații pentru activitați educaționale și psiho-sociale, spații multifuncționale, birouri de supraveghere, bloc alimentar, spații tehnice pentru incalzire centrala și spalatorie etc.…

- SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL scoate la licitatie publica cu strigare , in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice : 1. spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafața de 41 mp (36 mp spațiu + 5 mp depozit); 2.…