Anunț licitație mașini S.C. Antibiotice S.A. cu sediul in Iasi, str. Valea Lupului nr.1, anunta intentia de valorificare a unor autovehicule prin licitatie. Aceasta va fi organizata joi, 17.11.2022, ora 10:00. Obiectul licitatiei il reprezinta vanzarea unui numar de 9 autovehicule marca Skoda, model Fabia, an de fabricatie 2008 Pentru participarea la licitatie, cei interesati vor depune la comisia de licitatie urmatoarele documente: - Cerere pentru mijlocul fix dorit a fi achizitionat; - Documente din care sa rezulte plata taxei de participare la licitatie in valoare de 100 lei pentru fiecare mijloc fix; - Garantia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

