ANUNŢ LICITAȚIE INCHIRIERE TEREN COMUNA BOTEȘTI face cunoscut ca in data de 25.11.2022, ora 10:00, in sala de ședințe a Primariei Comunei Botești (ComunaBotești, str. 6 Decembrie nr.1, Județul Neamț), va avea loc licitatia publica in vederea inchirierii unui spațiu aflat in proprietatea Comunei Botești, domeniu public, inchiriere aprobata prin H.C.L. Botești nr.76/31.10.2022. Spațiul scos spre inchiriere este inscris […] Articolul ANUNT LICITAȚIE INCHIRIERE TEREN apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

