Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute a fost semnat contractul de finanțare din fonduri europene privind reabilitarea și dotarea Liceului Tehnologic Aiud. Proiectul este in valoare totala de 15.915.858,86 lei din care contribuția Primariei Aiud va fi de 318.293,38 lei. Termen de implementare este 30 noiembrie 2023. Implementarea…

- Intr-un comunicat postat pe pagina de socializare a Primariei Ocna Mureș, Silviu Vințeler, primarul orașului a spus: ”Astazi 18 noiembrie 2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 6352/2020 pentru proiectul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A ȘCOLII „LUCIAN BLAGA” CLASELE…

- Articolul Lansarea proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii invațamantului general obligatoriu și imbunatațirea spațiilor publice urbane – etapa I in orașul Isaccea” apare prima data in Curierul National .

- AID GEOSOLUTIONS SUPPORT & CONSULTING S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Creșterea competitivitații S.C. AID GEOSOLUTIONS SUPPORT&CONSULTING S.R.L. prin achiziția de utilaje specifice efectuarii lucrarilor de pregatire a terenului”, cod MySMIS 125911, finanțat prin Programul…

- Dintre toate proiectele europene derulate in orasul Cugir, judetul Alba, investitiile realizate de administratia publica locala in dezvoltarea sistemului de educatie depasesc 20 milioane lei, din care cea mai mare parte va proveni din surse nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Regional…

- Dintre toate proiectele europene derulate in orașul Cugir, investițiile realizate de administrația publica locala in dezvoltarea sistemului de educație depașesc 20 milioane lei, din care cea mai mare parte va proveni din surse nerambursabile alocate in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.…

- Trei cladiri ce aparțin Școlii Gimnaziale nr. 3 din Cugir și Vinerea vor intra in modernizare dupa ce a fost semnat contractul in valoare de 15,4 milioane lei, finanțare din fonduri europene. Imobilele vor fi reabilitate termic. Este vorba despre proiectul „Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura…

- Vicepremierul Raluca Turcan a cerut primarilor alesi sa faca o evaluare privind asigurarea echipamentelor si a resurselor necesare pentru desfasurarea procesului educational. "Solicit tuturor primarilor alesi sa faca o evaluare responsabila si serioasa legata de asigurarea echipamentelor si resurselor…