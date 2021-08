Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu-Cercel: “Pandemia nu se termina cu valul 4! Urmeaza inca cel puțin inca doua valuri de aici incolo” Profesorul Adrian Streinu-Cercel susține in continuare ca pandemia de coronavirus nu s-a incheiat. Mai mult, medicul spune ca dupa valul 4, omenirea se va mai confrunta cu cel putin alte…

- "Nu este problema daca vine sau nu al patrulea val, pentru ca al patrulea val este in momentul de fața in fața noastra. Faptul ca Terapie Intensiva au inceput sa se adune pacienții, denota clar acest lucru. Practic, pacienții care sunt in Terapie Intensiva reprezinta acel procent de 5% de cazuri severe…

- Expertul in sanatate publica, Razvan Chereches considera ca valul 4 al pandemiei va aduce imbolnaviri mai multe in orasele mici si la sat, informeaza Europa FM. Medicul este de parere ca persoanele vaccinate nu au de ce sa se ingrijoreze in privinta variantei Delta a coronavirusului SARS-CoV-2. Cresterile…

- Suplimentele alimentare de multe ori fac rau si duc la "interactiuni medicamentoase in terapie", iar aceasta problema ar trebui dezbatuta si legiferata, a declarat recent presedintele Comisiei pentru sanatate din Senat, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. De cealalta parte președintele patronatului…