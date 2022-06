Ca și in alte cazuri in care pedofilii au fost lasați in libertate și au facut victime pe banda rulanta, perversul care a abuzat o fetița de 11 ani, intr-o stație de autobuz din Ciorogarla, este liber printre copii, fiindca anchetatorii n-au fost capabili, timp de un an, sa puna cap la cap niște probe.