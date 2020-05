Anunţ incredibil al Primarului: 2% din populația orașului, infectată cu coronavirus Primarul Sergei Sobyanin afirma faptul ca cifra reala ar putea fi mai mare, inca pe atatia pacienti ar putea fi asimptomatici, bazandu-se pe teste de screening facute in capitala. Moscova , oraș cu o populatie de circa 12,7 milioane oameni, a declarat oficial 57.300 de imbolnaviri din totalul de 124.000 inregistrate pe teritoriul Rusiei. Asadar, potrivit primarului, 2% din populatia Moscovei ar putea sa fi avut sau sa aiba coronavirus . Acest procent ar inseamna 250.000 oameni, dublu fata de cat a declarat in total Rusia pe intreg teritoriul țarii. „Potrivit testelor screening facute pe grupuri… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

