- Lichidatorii Carnexpod vor sa vanda depozitul la licitatie pentru a plati datoriile facute la BIR de societatile controlate de omul de afaceri Dinel Staicu. Bunul a fost urmarit de creditori timp de aproape 20 de ani. 15 firme sunt inregistrate aici sanitar-veterinar ca unitati de vanzare cu amanuntul…

- In data de 1 martie 2020, incepand cu orele 21.00, la Sala Sporturilor ”Romeo Iamandi” va avea loc Finala Naționala ”Eurovision Song Contest 2020 – Romania”. Pentru buna desfașurare a evenimentului, organizatorii, Primaria Municipiului Buzau prin Centrul Cultural ”Alexandru Marghiloman” și Televiziunea …

- Percheziții efectuate de polițiști La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii din municipiul Adjud au efectuat trei percheziții domiciliare pe raza județului Bacau, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt, distrugere, violare de domiciliu…

- Raportul Agentiei Nationale Antidrog (ANA), spune ca in 2018 numarul consumatorilor de droguri inregistrati a fost de 4.266 persoane, acestea solicitand asistenta medicala. Directorul ANA a subliniat, pentru Monitorul Justitiei, ca “acest drog de mare risc nu a aparut pana acum in monitorizare” potrivit…

- Un doctor din Brasov, Dan Grigorescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva de la Spitalul Judetean din Brasov cere interzicea petardelor prin lege si afisarea unor imagini cu „efectele” posibile ale folosirii petardelor.

- Contrafaceau și comercializau produse alcoolice și de tutungerie in adiacentul unei piețe din Capitala. Este vorba despre doi moldoveni, cu varstele de 50 și 59 de ani, care au fost deconspirati de oamenii legii.

- Prima zodie care poate lua coronița in acest top este zodia Balanța. Cunoscuți pentru diplomația de care dau dovada, acești nativi sunt nevoiți sa apeleze la minciuni pentru a-și susține spusele. Le place extrem de mult sa se laude și nu trece mult pana cand sa apeleze și la minciuni pentru a potența…