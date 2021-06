Anunț important! Spectacolul pregătit de elevii piteșteni de 1 Iunie se va amâna pentru sfârșitul anului școlar Anunț important! Spectacolul pregatit de elevii piteșteni de 1 Iunie se va amana pentru sfarșitul anului școlar. Spectacolul in aer liber pe care elevii piteșteni doreau sa il ofere publicului, astazi, la ora 16:00, va fi amanat, din cauza condițiilor meteo. Manifestarile artistice pe care o parte dintre școlile și liceele din municipiu le pregatisera vor putea fi admirate cu ocazia unui spectacol de final de an școlar, organizat in centrul orașului, intr-o zi in care vremea va fi prielnica unui astfel de eveniment. The post Anunț important! Spectacolul pregatit de elevii piteșteni de 1 Iunie… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

