Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare nu va permite, pana la data de 31 martie 2020, vizitele aparținatorilor la bolnavii internați pe secțiile unitații medicale, respectand, astfel, deciziile anunțate de secretarul de stat Raed Arafat in cursul zilei de duminica, 8 martie 2020.…

- Spitalul Județean din Baia Mare a anunțat, duminica, faptul ca intra in carantina totala pana la sfarșitul lunii. Aceasta decizie a fost luata ca urmare a ultimelor masuri de prevenire a riscului de infectare cu noul coronavirus, anunțate, duminica, de secretarul de stat Raed Arafat.Spitalul Județean…

- ANUNȚ IMPORTANT din partea conducerii Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Programul de vizita in unitate este permis doar in intervalul orar 15.00 – 16.00. Source

- Programul de vizita, la nivelul secției NEONATOLOGIE, din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare este restricționat astfel: – in sectorul Terapie Intensiva Neonatala (TINN) – prematuri, accesul vizitatorilor este INTERZIS; – in sectoarele Cezariene și Eutrofici, programul…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (SJUBM) vine in sprijinul cetațenilor cu cateva informații privind masurile de prevenire a infecției cu coronavirus – SARS-CoV-2. „In contextul situației actuale de circulație a noului coronavirus, este foarte important ca fiecare persoana…

- Din cauza cresterii numarului cazurilor de afecțiuni respiratorii, conducerea Spitalului Județeand e Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare anunța necesitatea limitarii vizitelor efectuate la bolnavii internați. „Avand in vedere numarul mare de persoane care prezinta diverse probleme respiratorii…

- Incepand cu data de 30 ianuarie 2020 se limiteaza programul de vizita in spital la intervalul orar 15.00 – 18.00. Pe Secția Hematologie, in intervalul 29.0.2020 – 29.02.2020, programul de vizita va fi in intervalul orar 15.00 – 17.00, durata vizitei fiind de maxim 15 minute, un singur vizitator/pacient.…

- Dupa ce trei ani consecutiv, primii nascuți in cadrul Spitalulului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, in prima zi a anului, au fost fetițe, in 2020, primul copil venit pe lume, la ora 9.30, este un baiețel de nota 10, care a cantarit la naștere 2.900 de game și are o lungime […]…