Anunţ important privind programările pentru consultaţii la Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei Incepand cu data 1 iulie programarile pentru consultatii in Policlinica Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei se vor face online pe site-ul spitalului www.spitalsighet.ro. In fiecare data de 25 ale lunii in curs se vor debloca programarile pentru luna urmatoare. Sunt permise programari doar pentru consultatii pe baza de bilet de trimitere sau beneficiari ai Anexei 13! […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca Argeș depune diligențele in scopul rezolvarii prompte a problemelor cu care se confrunta atat angajatorii cat și angajații. ”In acest sens, un prim pas in relația de comunicare consta in reducerea pe cat posibil pana la eliminarea oricaror timpi de așteptare…

- S-a facut un anunț important pentru romanii care merg in vacanța pe litoral. Lucrarile de refacere a drumului catre mare continua. Autoritațile au anunțat ca Autostrada Soarelui se va inchide pe timp de noapte. Conform Centrului Info Trafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, circulația…

- ​Președintele a promulgat Legea pentru aprobarea aplicarii programului „O familie, o casa" The post Anunț important pentru toți romanii. Pot accesa credite cu dobanzi mai mici appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Anunț important pentru toți romanii. Pot accesa credite cu dobanzi…

- UN LINK PRIN CARE NI SE CER DATELE CARDULUI pentru A ACCEPTA O PLATA! Inspectoratul de Politie Judetean Mures, prin Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, continua campania de informare „Cand vinzi sau cumperi online, ai grija de banii tai! DATELE CARDULUI NU SUNT PENTRU ORICINE!"…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni ca este foarte important ca Azomures sa inceapa productia de ingrasaminte chimice, mentionand insa ca in acest moment nu este gaz suficient astfel incat sa poata fi asigurata inmagazinarea in depozite pentru iarna 2022-2023. Declaratia a fost facuta in conferinta…

- Marcel Ciolacu a sustinut un interviu la Digi24. In cadrul interviului, acesta a precizat ca exista varianta amanarii ratelor la banci pentru romani, aceasta masura fiind discutata si cu bancile si s a ajuns la un acord. "Luni se va detalia fiecare masura si se va spune cum se va aplica" a mai spus…

- In perioada 02.04.2022, ora 7:00 – 03.04.2022, ora 19:00, datorita lucrarilor de la calea ferata de la intrarea in Sasar, se deviaza circulația autobuzului de pe linia 24/28, de la Clubul Vacarilor prin Recea (terenul de fotbal) – Sasar. In aceasta perioada se suspenda primele trei stații din Sasar.…

- "In urma sesizarilor venite de la cetatenii din zona Sighetu Marmatiei, referitoare la sunetul alarmei aeriene auzit in ultimele zile, precizam ca acesta este generat de catre centrala de alarmare publica din orasul Ujgorod, Ucraina, care alarmeaza si regiunea Transcarpatia, aflata la frontiera cu Romania.…