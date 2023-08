Anunț important privind DN 73 Pitești – Brașov! CNAIR a inregistrat noua ofertanți pentru continuarea lucrarii de modernizare a DN73 Pitești – Rașnov – Bran- Brașov, sectorul Campulung- Brașov! Guvernarea PSD s-a ținut de cuvant și a facut licitația pentru acest tronson cu o lungime de 74 de kilometri din județele #Argeș și Brașov cu o valoare de aproximativ 750 de milioane de […] Articolul Anunț important privind DN 73 Pitești – Brașov! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

