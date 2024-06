Anunț important privind centralele de apartament în România Centralele de apartament raman in uz! Clarificari esențiale pentru locatarii din blocuri, oferite de Camera Deputaților. Legea a fost interpretata greșit. Camera Deputaților a clarificat recent situația centralelor de apartament, in urma zvonurilor ca acestea ar putea fi interzise in Romania. Iata trei precizari importante: 1. Modificarile legislative vizeaza doar standardele necesare pentru certificatul de […] The post Anunț important privind centralele de apartament in Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

