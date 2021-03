Stiri pe aceeasi tema

- Cu fonduri de la Compania Naționala de Investiții, administrația intenționeaza sa construiasca doua obiective majore de investiții: – stadionul de fotbal ”Nicolae Dobrin”, stadion de categoria UEFA 4, pe care se vor putea desfașura inclusiv meciuri internaționale (Champions League, Europa League, Campionatele…

- Poliția Locala Pitești anunța ca, incepand cu 1 mai 2021, ocuparea domeniului public, prin staționarea sau parcarea vehiculelor pentru transport persoane cu masa maxima autorizata mai mare de 3 tone și pentru cele de transport marfuri cu masa maxima autorizata mai mare de 2 tone, aparținand persoanelor…

- Anunț important privind sporurile pentru bugetari Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca intentioneaza sa modifice legea salarizarii astfel incat sporurile acordate bugetarilor sa nu fie mai mari de 20% din nivelul salariului de baza si sa fie acordate pentru cei care muncesc la distante foarte…

- “Avand in vedere apariția unor probleme de ordin logistic, la nivel național, in procesul de producere a carților de identitate, din motive neimputabile instituției noastre, incepand cu data de 12.01.2021, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea carților de identitate este de pana la 30…

- Din cauza restricțiilor impuse de situația epidemiologica actuala, Targul de Marțișor nu mai poate fi organizat așa cum a fost in anii trecuți. Astfel, pentru a veni in intampinarea comercianților de marțișoare, administrația locala a dat curs cererilor inaintate de catre aceștia și a stabilit un numar…

- Pentru a veni in sprijinul elevilor din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, S.C. Publitrans 2000 S.A. reamintește ca abonamentele lunare gratuite se elibereaza la toate cele 18 puncte de vanzare bilete si abonamente din municipiul Pitesti, existente in statiile de autobuz. Elevii beneficiaza…

- Taxa de salubrizare in Pitești aferenta anului fiscal 2021 se poate plati in doua rate egale pana la data de: • 31 martie 2021 inclusiv; • 30 septembrie 2021 inclusiv. Pentru anul 2020, taxa de salubrizare se datoreaza pentru luna noiembrie 2020 și decembrie 2020 și se platește pana la data de 31 martie…

- In contextul liberalizarii pieței de energie electrica, furnizorul CEZ Vanzare ofera ragaz clienților sai pentru a studia ofertele CEZ. In cazul in care aceștia depun oferta CEZ semnata pana la data de 31 martie 2021, furnizorul va emite o factura de discount pentru perioada in care s-a aplicat prețul…