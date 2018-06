Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus, a depus la Camera Deputatilor propunerea legislativa cu privire la calcularea pensiei pentru cei incadrati in grupa I si grupa a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite sau/si speciale, care au intrat in plata inainte de 1 ianuarie 2011. Acestia…

- Persoanele care activeaza sau au activat în câmpul muncii, dupa realizarea dreptului la pensie pentru limita de vârsta, vor avea dreptul la reexaminarea pensiei în condițiile în care pensia calculata conform Legii privind sistemul public de pensii este mai mare decât…

- In perioada aprilie-decembrie 2018 se pot pensiona la limita de varsta femeile nascute incepand cu iunie 1957, la implinirea varstei standard de pensionare de 60 ani și 9 luni, care au un stagiu complet de cotizare de 30 ani și 9 luni sau un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Potrivit celor spuse…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) beneficiaza de decontarea concediului de odihna, in limita sumei de 1.450 de lei, informeaza un comunicat MAI. MAI arata ca in acest an politistilor, militarilor si personalului civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne li se va asigura…

- In conformitate cu Legea nr. 80 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, in acest an, politistilor, militarilor si personalului civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne…

- Varsta de pensionare a personalului din comeniul cercetarii și dezvoltarii va fi de 65 de ani, atat pentru femei, cat și pentru barbați. Masura este inclusa in Legea nr. 69/2018 pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, in vigoare de vineri, 23 martie…

- Pensionarii mineri din Valea Jiului sunt discriminați de actele normative in baza carora se recalculeaza pensiile. Au ridicat problema de nenumarate ori, insa nu au fost luați in seama, astfel ca pensionarii mineri au acționat in judecata doua ministere. Este vorba de Ministerul Muncii si Justitiei…

- Incepand cu luna martie a acestui an au intrat in vigoare modificarile aduse Legii 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, prin Legea 232/2017. In acest context, reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Arad au transmis ca potrivit noilor reglementari „agentul…