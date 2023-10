Stiri pe aceeasi tema

- Platforma sociala X, cunoscuta inainte de a fi cumparata de Elon Musk drept Twitter, testeaza deja in doua tari un sistem de acces bazat pe abonament. Utilizatorii din Noua Zeelanda si Filipine care vor sa-si creeze cont pe X, versiunea web, trebuie sa plateasca un abonament de un dolar pe an. Dincolo…

- Utilizatorii din Noua Zeelanda si Filipine care vor sa-si creeze cont pe X, versiunea web, trebuie sa plateasca un abonament de un dolar pe an. Dincolo de plata abonamentului, utilizatorii mai trebuie sa-si verifice identitatea prin intermediul numarului de telefon. Compania numeste noul program „Not…

- O veste de proporții zguduie lumea online, pe masura ce Elon Musk, cunoscutul magnat tehnologic și proprietarul platformei X (fosta Twitter), anunța o schimbare majora. Aplicația X, care a fost mult timp un reper pentru comunicarea și exprimarea libera, pregatește o transformare care va schimba complet…

- In vreme ce exista un interes financiar clar pentru companie de a taxa utilizatorii, Musk a insistat ca principalul scop al acestei decizii ar fi acela de a combate conturile false și roboții, scrie BBC.Elon Musk a sugerat ca toți utilizatorii X, fostul Twitter, ar putea fi nevoiți sa plateasca pentru…

- X, fosta Twitter, este pe cale sa se transforme intr-o platforma in care accesul va fi posibil doar in urma achitarii unui abonament lunar. Informatia a fost facuta publica de proprietarul Elon Musk, intr-o discutie avuta cu Prim Ministrul Israelului Benjamin Netanyahu, in care cei doi au abordat mai…

- Comisia Europeana: Noile reguli ale platformei X (fostul Twitter) au contribuit enorm la raspandirea propagandei ruseștiNoile reguli de pe platforma X, fosta Twitter, a lui Elon Musk „au contribuit la raspandirea propagandei rusești", susțin reprezentanții UE, potrivit Sky News. Noile reguli…

- ”Daca ati fost tratat incorect de angajator din cauza postarii sau pentru ca ati apreciat ceva pe aceasta platforma, va vom finanta factura legala”, a spus Musk intr-o postare pe X de sambata seara, adaugand ca nu vor exista limite pentru finantarea facturilor. ”Si nu vom da doar in judecata, va fi…