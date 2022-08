Anunț important pentru cei care folosesc iPhone și iPad. Utilizatorii sunt sfatuiți sa iși actualizeze software-ul, dupa ce compania a descoperit o vulnerabilitate in sistemele sale de operare. Apple sfatuiește utilizatorii sa-și actualizeze software-ul In cursul zilelor de miercuri și joi Apple a postat online actualizarile de securitate. Potrivit acestora, vulnerabilitatea afecteaza iPhone-urile care dateaza […] The post Anunț important pentru utilizatorii iPhone și iPad. Ce trebuie sa faca urgent, risca sa devina vulnerabili in fața hackerilor appeared first on IMPACT .