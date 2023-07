Stiri pe aceeasi tema

- Acum s-a aflat ce au pațit niște romani pe o autostrada din Grecia! Turiștii au scris totul intr-o postare facuta pe o rețea sociala, pe un grup de calatorii, in care au evidențiat cat de buna este o asigurare de care foarte mulți romani fug atunci cand aud de ea. Ce au patit niste romani […] The post…

- Anunt important de la Administrația Naționala de Meteorologie, vremea se schimba radical. Ce se intampla in weekend cu siguranța ii va necaji pe toți romanii, chiar și pe cei care nu sunt in concediu, dar care aveau planuri sa petreaca in aer liber. Vremea se schimba radical. Ce se intampla in weekend,…

- Capitala se confrunta ca in ficare an cu problema țanțarilor, astfel ca, prin zonele cu multa vegetație, este obligatoriu sa ținem cont de prezența iminenta a insectelor. Edilul Bucureștiului a vorbit, ieri seara, despre modul in care autoritațile competente au intervenit pentru a soluționa aceasta…

- Din cauza grevei generale din invațamant au fost necesare o serie de schimbari in calendarul educațional. Așadar, in cursul zilei de azi, ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anunțat cum vor arata noile calendare pentru Bacalaureat și Evaluarea Naționala anul acesta.

- Ministerul Educației a prelungit, marți, perioada de inscriere a candidaților la sesiunea iunie - iulie a examenului de bacalaureat pana in data de 9 iunie, fara a afecta, insa, calendarul de desfașurare a probelor de evaluare a competențelor sau a probelor scrise.Ministerul Educației transmite ca…

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, fondurile necesare pentru platile care trebuie efectuate prin programul de sustinere a refugiatilor ucraineni, a anuntat prim ministrul Nicolae Ciuca.In cadrul sedintei de guvern de astazi o sa luam o decizie prin care vom asigura fondurile necesare pentru platile…

- Prin H.G. 368 26.04.2023 pentru stabilirea cuantumului, conditiilor si a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15 2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii…

- Premierul Nicolae Ciuca ca Guvernul va aproba o hotarare prin care sa se asigure mecanismele de alocare a 10 milioane de euro de la Comisia Europeana si a 10 milioane de euro de la bugetul Ministerului Agriculturii pentru fermieri.Ciuca a mai transmis ca in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul…