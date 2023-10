Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru toți romanii! Presedintele CNAS a facut public un mesaj in care a vorbit despre serviciile medicale de prevenție gratuite pentru persoanele asimptomatice cu varsta de peste 40 de ani. Andrei Baciu a transmis lista cu analizele gratuite pe care le pot face aceștia.

- Anunț important pentru romanii care obișnuiesc sa se deplaseze cu trenul! CFR Calatori a oferit detalii pentru cei care doresc sa iși ia cu ei animalele de companie atunci cand calatoresc. Toți romanii trebuie sa știe aceasta informație. Ce necuvantatoare nu au voie sa urce in tren.

- Romanii cu pensii de pana in 1700 de lei trebuie sa fie cu bagare de seama, deoarece pot pierde foarte mulți bani, mai mulți chiar și decat pensia pe care o primesc in fiecare luna. Cardurile pe care primesc veniturile respective pot ajunge chiar sa fie blocate! Vedeți in randurile de mai jos care este…

- Romania va continua sa sprijine Ucraina, atat timp cat va fi necesar, iar gazduirea hub-ului pentru instruirea pilotilor de avioane F-16, inclusiv ucraineni, reprezinta un exemplu clar al acestui angajament, spune presedintele Klaus Iohannis.

- Anunț important pentru romanii care au asigurari Euroins! Șoferii trebuie sa știe ca polița RCA Euroins poate fi schimbata pana pe data de 7 decembrie 2023, dupa ce termenul a fost prelungit cu trei luni. Veștile insa nu sunt tocmai bune pentru ca, deși tarifele inca sunt plafonate, șa unii asiguratori,…

- Anunț important facut de ministrul Muncii, pentru toți romanii! Care e data pana la care poate fi cumparata vechimea in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta. Ce a declarat Simona Bucura Oprescu.

