Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat joi o serie de schimbari in calendarul educațional, modificarile fiind necesare in urma grevei generale din invațamant. Iata noile calendare pentru Bacalaureat și Evaluarea Naționala, așa cum rezulta din anunțurile ministrului. Calendar nou Bacalaureat: • Pana…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat joi o serie de schimbari in calendarul educațional, modificarile fiind necesare in urma grevei generale din invațamant. ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta noile calendare pentru Bacalaureat și Evaluarea Naționala, așa cum rezulta din anunțurile ministrului.…

- Peste 15.000 de angajați din invațamant au renuntat la greva dupa adoptarea ordonantei care prevede majorari salariale, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca, marți, dupa intalnirea avuta cu reprezentanții sindicatelor, ai elevilor și parinților. Calendarul examenelor naționale – Evaluarea Naționala…

- Luni, ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca niciun elev nu va ramane cu situația școlara neincheiata, iar elevii de clasa a VIII-a și a XII-a nu vor fi excluși de la susținerea examenelor naționale, fie Evaluarea Naționala, fie examenul de Bacalaureat. In cazul in care greva va continua, exista…

- Niciun elev nu va ramane cu situatia scolara neincheiata si niciun elev care se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a nu va ramane fara posibilitatea de a sustine examenul, fie Evaluarea Nationala, fie examenul de Bacalaureat, a anuntat luni ministrul Educatiei, Ligia Deca.

- Dupa ce intenția MEN a fost dezvaluita de edupedu , Societatea de Geografie din Romania (SGR) a transmis, in scrisoarea catre Ligia Deca, ca „ingrijorarile noastre ca geografi sunt majore dupa ce in spațiul public au aparut variante de planuri-cadru”. „De peste 30 de ani, Geografia este disciplina care…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat miercuri ca noile forme de Evaluare Nationala, admitere la liceu si Bacalaureat nu vor intra in vigoare incepand cu anul scolar urmator adoptarii legii invatamantului preuniversitar, ci, cel mai devreme, in 2027, daca proiectul va fi adoptat in Parlament pana…

- Chiar daca religia este o materie opționala, aceasta poate fi inclusa intre probele examenului de Bacalaureat. Afirmația a fost facuta de purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu. „Propunerea BOR și a celorlalte culte din Romania ca elevii sa poata alege ca materie de examen…