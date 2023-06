Stiri pe aceeasi tema

- Ligia Deca reactioneaza dupa ce a permis scolilor sa decida programul pentru recuperarea orelor pierdute in saptamanile de greva. In unele scoli, prin instituirea unui orar cu 25 de minute de predare si 5 minute de pauza. In acest fel, elevii ar "recupera" 14 ore pe zi pana la finalul saptamanii, iar…

- Ministrul Educației a venit cu precizari importante pentru elevi si parinti privind vacanta de vara 2023. Aceste lamuriri erau necesare in urma grevei profesorilor. Calendarul școlar 2022-2023 nu se va prelungi dupa data de 16 iunie in care este programata incheierea cursurilor pentru elevi, a dat asigurari…

- Ministerul Educatiei a transmis o informare privind activitatile specifice de final de an scolar pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa: „In contextul protestului personalului din invatamantul preuniversitar, Ministerul Educatiei continua demersurile de adaptare a calendarelor…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, dupa ședința de Guvern de joi, ca examenul de Bacalaureat va fi amanat doua zile, urmand ca probele de competența sa inceapa pe 14 iunie și nu pe 12, cum era programat.

- Greva profesorilor: Elevii ar putea recupera orele pierdute la inceputul anului școlar 2023-2024 Greva profesorilor: Elevii ar putea recupera orele pierdute la inceputul anului școlar 2023-2024 Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat faptul ca orele pierdute in urma grevei ar putea fi recuperate…

- Ministerul Educației a prelungit, marți, perioada de inscriere a candidaților la sesiunea iunie - iulie a examenului de bacalaureat pana in data de 9 iunie, fara a afecta, insa, calendarul de desfașurare a probelor de evaluare a competențelor sau a probelor scrise.Ministerul Educației transmite ca…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat vineri ca este nevoie de o ''interventie sistemica'' pentru cresterea nivelului de literatie la elevii din Romania.Ligia Deca a participat, vineri, la conferinta de presa pentru lansarea Raportului National de Literatie, editia 2023, desfasurata la Sala…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, afirma ca profesorii din Romania merita mai mult respect si mai multa recunoastere si propune introducerea ca baza a grilei de salarizare salariul mediu pe economie, mentionand ca este mai putin important daca aceasta prevedere este inclusa in legea speciala a educatiei…