Gazul natural comprimat este un combustibil alternativ mai putin folosit in Romania dar destul de utilizat in Europa, mai ales in transportul public. Ce avantaje ar aduce folosirea lui in locul combustibililor traditionali. Conversia autovehiculelor care functioneaza cu benzina si motorina pentru a putea functiona cu gaz natural comprimat (GNC) costa circa 900 de euro, si poate fi realizata atat in faza de productie, cat si ulterior, se arata intr-un material informativ al Engie, companie care dezvolta astfel de solutii si care a deschis in vara prima statie de GNC pentru autovehicule din Bucuresti.…