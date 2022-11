Anunţ important pentru românii născuţi după 1990. Se întâmplă chiar acum, sunt vizaţi cei de peste 30 de ani Este anunt important pentru romanii nascuti dupa 1990. Se intampla chiar acum, sunt vizati cei de peste 30 de ani, in special femeile. Toate amanuntele interesante, in randurile de mai jos ale articolului. Ce trebuie sa știe toata deoamnele nascute dupa anii 1990. Experții in sanatate anunța ca este foarte important Persoanele de sex feminin […] The post Anunt important pentru romanii nascuti dupa 1990. Se intampla chiar acum, sunt vizati cei de peste 30 de ani appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu intrarea in perioada de iarna, o parte din pensionari vor avea mari probleme. Deși nu era data ca și garantare, era așteptata o decizie din partea actualei guvernari pe aceasta tema. In cursul zilei de astazi, premierul Nicolae Ciuca a anunțat un ajutor important pentru pensionarii din Romania.…

- Conform legislației in vigoare, minorii nu au voie sa circule singuri in strainatate. Acest lucru ete pe cale sa se schimbe printr-un nou proiect de lege depus in Parlamentul Romaniei. Deocamdata este la stadiul de analiza in comisii. Daca proiectul va trece, tinerii care implinesc 16 ani vor putea…

- Experții susțin ca bancile trebuie sa fie pregatite in acest moment pentru orice șcenariu. In urmatoarea perioada, cele mai importante banci din țara noastra vor majora rezervele de capital, iar acest lucru inseamna ca bancile vor avea mai mulți bani in conturi. Vorbim despre bani suplimentari, pe care…

- S-a aflat care sunt romanii care vor plati mai puțin la energia electrica. Guvernul Romaniei lucreaza chiar in aceste momente la ordonanța de urgența pentru reglementarea pieței energiei. Ce se intampla de la 1 ianuarie 2023, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Cat se va plati la curent…

- Ce se intampla cu buletinele? Parlamentarii romani vor sa simplifice, printr-un nou proiect, modul in care ni se vor elibera buletinele. Modul și condițiile in care ar putea fi emise in viitor, nu ar mai depinde strict de localitatea de reședința. Acest schimbari depind daca noul proiect depus in Senatul…

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani. Oficialii de la Ministerul Educației tocmai au facut anunțul. Incepand cu data de 1 noiembrie, cadrelor didactice li se va transfera o anumita suma de bani pe card. Despre ce este vorba. Ce bani vor primi profesorii din Romania Profesorii din Romania…

- Romanii adora sa iși cumpere diverse produse pentru casa de la Lidl. Cei mai mulți aleg sa iși faca de aici cumparaturile datorita ofertelor care iși fac mereu loc pe rafturile retailer-ului celebru. Majoritatea oamenilor incearca sa infrunte perioada aceasta lunga plina de scumpiri. Iata ca magazinul…

- Programul Rabla Local este amanat! Mulți dintre romanii care așteptau cei 3.000 de lei au ramas dezamagiți de vestea auzita acum din partea autoritaților. Mai exact, AFM a mutat data de la care masinile mai vechi de 15 ani pot fi casate. De asemenea, nu este pentru prima data cand prima editie a programului…