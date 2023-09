Stiri pe aceeasi tema

- ASF vrea sa propuna Guvernului prelungirea plafonarii prețurilor RCA cu inca 3 luni, pana la 10 ianuarie 2024, motivul invocat fiind acela de a expira toate polițele RCA ale Euroins, asigurator in faliment. In contextul falimentului Euroins, Guvernul Ciuca a decis plafonarea prețurilor RCA, la nivelul…

- Conducatorii auto risca amenzi mari daca nu respecta legea. Este vorba despre șoferii proprietari de terenuri. In cazul in care aceștia nu iși curața terenurile de ambrozie sau alte buruieni, oamenii vor fi sancționați de catre autoritați. Cum trebuie sa acționeze proprietarii de terenuri, daca nu vor…

- Anunț de ultima ora pentru romani. Cand se vor elibera cardurile de sanatate de acum inainte, dupa ce au fost facute mai multe schimbari majore la nivel național. Toți cei care sunt asigurați trebuie sa știe cand se vor putea folosi de cardurile respective și cum vor intra in posesia lor. Se schimba…

- E alerta pe litoralul romanesc! Anunț important pentru romanii care merg, sau care deja se afla in vacanța la malul Marii Negre, trebuie sa știe acest lucru! In urma masuratorilor apei efectuate de autoritați, in doua dintre cele mai vizitate stațiuni s-au inregistrat concentrații mari de Escherichia…

- Anunț extrem de important pentru șoferii din Romania! Va exista un nou tip de rovinieta, care va purta numele de TollRO. In aceasta zi, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care presupune aplicarea unor noi tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din țara noastra. Iata care va fi prețul…

- A fost facut un anunț important pentru romanii care au rate la banca. Ce se intampla chiar acum dupa ce Consiliul Concurentei a anuntat ca va controla daca nu cumva cele mai mari banci din Romania s-au ințeles in privința unui anumit lucru, in dezavantajul clienților. A fost facut un anunț important…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani și a anunțat ca zilele urmatoare vom avea primul val de canicula in Romania. Ghid de supravietiuire! Iata care sunt sfaturile oferite de Dr. Ciuhodaru pentru zilele in care mercurul din termometre…

- Euroins a intrat, oficial, in faliment. Decizia a fost luata vineri, de Tribunalul Bucuresti, la cererea Autoritatatii pentru Supraveghere Financiara. De astazi incepe sa curga termenul de 90 zile in care asigurarile inca mai sunt valabile. Dupa ce judecatorii Tribunalului București au decis, pe 26…