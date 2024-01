Anunț important pentru romani! Utilizatorii e-Facturii din Romania vor experimenta schimbari semnificative in funcționarea sistemului, dupa ce reprezentanții Centrului Național pentru Informații Financiare (CNIF) au convenit asupra unor soluții pentru doua probleme majore. Imbunatațiri substanțiale in procesul de validare online și rezolvarea eficienta a problemelor legate de facturile multiplicate sunt doar cateva dintre modificarile anticipate, potrivit informațiilor obținute in cadrul discuțiilor dintre CNIF, specialiștii firmelor de facturare online și furnizorii de programe de contabilitate.