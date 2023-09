Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Marcel Bolos a declarat, marti, referitor la cresterea pensiilor anul viitor, ca au fost facute calcule si proiectii bugetare cu un impact bugetar de aproximativ 16 miliarde lei. Chestionat daca procentul de indexare va di de circa 14%, ministrul PNL a raspuns: „Da, dar aici este…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat cu cat ar putea crește pensiile romanilor anul viitor, insa a precizat ca raspunsul final va fi dat de coalitia de guvernare. „Sunt bani pentru cresterea pensiilor, vor fi majorate cu minim 16 miliarde de lei. (…) In procente inseamna ca am luat in calcul…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, susține ca pensiile vor crește in cursul anului viitor. Ea arata ca in cazul in care noua Lege a pensiilor va fi gata pana la 1 ianuarie 2024, atunci pensiile vor crește conform noii legi.„Vom avea anul viitor cu siguranța o creștere a pensiilor, dar momentul…

- Mistrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat, in urma cu o saptamana, ca pensionarii iși vor primi mai devreme pensiile in aceasta luna, dat fiind ca pe 15 august romanii sarbatoresc Sfanta Maria Mare. „(…) Pensiile prin mandat poștal vor fi platite intre 1-11 august, iar…

- Anunț de ultima ora pentru romani. Cand se vor elibera cardurile de sanatate de acum inainte, dupa ce au fost facute mai multe schimbari majore la nivel național. Toți cei care sunt asigurați trebuie sa știe cand se vor putea folosi de cardurile respective și cum vor intra in posesia lor. Se schimba…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat marti seara, despre o schimbare din functie a lui Marcel Bolos din functia de ministrul al Finantelor, ca nu il dau afara pe domnul Bolos, il roaga doar sa fie liberal. „I-am spus sa nu se comporte ca un contabil, sa se comporte ca un liberal responsabil”,…

- Premierul Romaniei nu este de acord cu reducerea TVA la alimentele de baza. Ideea a fost propusa de ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la TVR INFO. Marcel Ciolacu reaminteste ca orice reducere a TVA a dus la o ieftinire rapida a produselor, insa nu pe termen lung.

- Marcel Ciolacu a avut astazi, 16 iunie, o intalnire de lucru cu vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Tot astazi s-a intalnit și cu sindicaliștii din Educație. Premierul Marcel Ciolacu a declarat in prima ședința…