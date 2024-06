Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru șoferii din Romania! Iata cum trebuie sa procedeze cei ce sunt prinși cu o alcoolemie sub 0,10. Noi schimbari! Ce trebuie sa știe cei ce dețin permis de conducere la noi in țara.

- Care sunt conditiile de calatorie pentru parinții care vor sa plece cu copii minori in strainatate, in condițiile in care vacanța de vara este tot mai aproape? Lista actelor necesare pentru a pleca in vacanța.

- Ministrul Adrian Caciu a facut astazi un anunț important pentru o mare categorie de romani, cu privire la data din luna iunie in care voucherele de alimente vor fi incarcate cu bani. La ora actuala, aproximativ 2,6 milioane de romani cu venituri reduse, printre care și pensionari, beneficiaza de…

- Anunț important! Ce trebuie sa știe familiile de romani daca vor sa plece in vacanța. Iata care sunt condițiile de calatorie in Grecia pentru copii. Care sunt actele necesare pentru a pleca in strainatate.

- Simona Bucura-Oprescu a facut un anunț important pentru romanii care urmeaza sa se pensioneze in viitor: ”Este foarte important sa se știe acest lucru”, a explicat Ministrul Muncii.Despre schimbarile din noua lege a pensiilor s-a tot vorbit in ultima perioada, autoritațile insistand ca aceasta este…

- Achiziționarea unei mașini in leasing poate fi o alegere convenabila pentru mulți romani, dar cand vine vorba sa ieși din țara cu mașina, lucrurile se pot complica. Daca te gandești sa pleci vara asta in afara țarii in vacanța cu mașina achiziționata in leasing, trebuie sa știi ca exista cateva condiții…

- Cu doar cateva zile inainte de Paște, Ministerul Muncii a facut un anunț important pentru o anumita categorie de romani. Statul ofera un nou tip de tichete. Ce valoare au și cum pot fi obținute. Ministerul Muncii, anunț important pentru o anumita categorie de romani Adaptandu-se la realitatea de pe…

- Cercetatorii pregatesc o operațiune impresionanta pentru monitorizarea eclipselor solare. In ziua de maine, 8 aprilie 2024, specialiștii NASA vor utiliza avioane și rachete echipate cu tehnologii avansate pentru a studia fenomenul fascinant al unei eclipse totale de soare.