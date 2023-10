In aceasta dimineața, cu doar cateva minute in urma, Simona Bucura-Oprescu a transmis un mesaj important pentru pensionari, prin intermediul paginii personale de pe rețelele de socializare. In textul scris cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, marcata astazi, pe 1 octombrie, ministrul Muncii a ținut sa precizeze ca iși dorește ca noia lege a pensiilor sa rasplateaca anii de munca in condiții grele.