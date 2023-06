Anunț important pentru părinți și elevi. Vor fi amânate probele de la examenele naționale? Ligia Deca, ministrul Educației, a comunicat, marți, ca de la adoptarea ordonantei care prevede majoriri salariale pentru angajatii din invatamant, peste 15.000 de salariati au renuntat la greva. Dar, procentul profesorilor care sunt in greva depaseste 52%, dar in o mie de unitati niciun angajat nu se mai afla in greva. Important este de reținut ca in urma discuțiilor Ministerului cu elevii și parintii si sindicalistii, s-a stabilit ca in acest moment nu se impune modificarea datelor de desfasurare a probelor examenelor nationale. Datele centralizare referitoare la greva arata ca cei mai multi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

