Motivul pentru care e foarte mare păcat să mănânci sau să pui murături astăzi

Sfânta Parascheva Sfânta Parascheva, cunoscută și sub numele de Sfânta Vineri, este o sfântă ortodoxă a cărei sărbătoare are loc în fiecare an pe 14 octombrie. Ea este venerată în special în Balcani, în țări precum România, Bulgaria,… [citeste mai departe]