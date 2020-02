Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința israelieni sunt in cursul dezvoltarii primului vaccin impotriva noului coronavirus, potrivit ministrului științei și tehnologiei, Ofir Akunis. Daca totul merge conform planificarii, vaccinul ar putea fi gata in cateva saptamani și disponibil in 90 de zile, potrivit unui comunicat…

- Cercetatorii americani au facut anunțul: a aparut vaccinul impotriva COVID-19. Moderna Therapeutics, o companie de biotehnologie din Cambridge, Massachusetts, a livrat primele loturi de vaccin pentru COVID-19, informeaza The Times. Vaccinul a fost creat in doar 42 de zile de la primirea din China a…

- Vaccinul impotriva epidemiei a fost descoperit. Iata ingredientul care ar distruge virusul ucigas Cercetatorii Universitatii din Tianjin, din apropiere de Beijing, au anuntat ca au dezvoltat un vaccin impotriva coronavirus (Covid-19). Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA…

- Vaccinul impotriva coronavirusului este gata de teste, anunta CNN Firma americana de biotehnologie Moderna a trimis un vaccin experimental pentru Covid-19 cercetatorilor guvernului Statelor Unite, la numai sase saptamani dupa ce a inceput sa lucreze la imunizare, relateaza CNN. Testele initiale pentru…

- Actorul chinez și american Jackie Chan a promis ca va plati un milion de yuani (143 mii de dolari) persoanei care va crea vaccinul impotriva coronavirusului, informeaza New Straits Times Online.Actorul in varsta de 65 de ani spera astfel sa accelereze apariția medicamentului.

- Institutul Pasteur a infiintat un grup insarcinat sa creeze un vaccin impotriva ”coronavirusului de la Wuhan” si spera ca acesta sa fie disponibil in 20 de luni, a anuntat vineri directorul onorific al findatiei Christophe d'Enfert, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Am dezvoltat o platforma…

- Specialistii romani au o solutie ingenioasa pentru a gasi vaccinul contra-coronavirus. Așa afirma Prof. dr. Virgil Paunescu, seful Institutului de Cercetare OncoGen din Timisoara. „Noi am pus pe site-ul institutului un soi de articol stiintific, mai greu de ințeles pentru cei care nu…

- Dezvoltarea unui vaccin contra noului coronavirus va dura cel putin un an, conform Aliantei Globale pentru Vaccinuri si Imunizare (GAVI). In China, numarul pacientilor confirmati cu o afectiune pulmonara provocata de noul virus a crescut joi la 571, cifra incluzand cele 17 decese, au anuntat…