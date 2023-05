Stiri pe aceeasi tema

- La indemnul sindicatelor din Educație, incepand de luni, 22 mai, o buna parte a profesorilor din Romania va intra in greva generala. Cu trei zile inainte de startul acesteia, IȘJ Timiș a aflat și numarul exact al profesorilor care vor participa la acțiuni: 3.267. Aceștia provin din 191 de școli.

- Profesorii au anunțat greva generala incepand cu 22 mai 2023, iar una dintre revendicari se refera la majorarea salariilor. otrivit grilei salariale, un profesor debutant primește un salriu de 2.424 de lei net.

- Peste 100.000 de profesori intra luni in greva generala in urma eșecului negocierilor dintre sindicate și Guvern. Emil Boc spune ca „toata lumea are dreptate” in acest caz și ca este important ca guvernanții și sindicaliștii sa continue discuțiile pentru a veni cu o soluție.

- Greva generala din educație inchide școlile cu o luna mai devreme, punand in dificultate milioane de parinți și copii, insa guvernanții par sa nu acorde atenție acestui subiect. In timp ce partidele politice se concentreaza exclusiv pe negocierile pentru imparțirea funcțiilor ministeriale in cadrul…

- Profesorii vor organiza o greva de avertisment miercuri, timp de doua ore. Protestul va fi urmat și de o greva generala, saptamana viitoare. Greva de avertisment va avea loc astazi intre orele 11.00 și 13.00. La protest vor participa cadre didactice care fac parte din Federația Sindicatelor Libere din…

- 80% dintre profesori sunt de acord cu greva generala. Insa, trebuie sa se respecte toți pașii legali. Vor intra mai intai in greva de avertisment și dupa aceea in greva generala. Anunțul vine dupa protestul amplu al angajaților din educație desfașurat in data de 10 mai la București. Profesorii cer…

- Federațiile sindicale din Educație au anunțat ca profesorii intra in greva generala la sfarșitul lunii mai. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, decizia a fost deja luata. Maine, 16 mai, vor fi prezentate toate informațiile legate de greva generala a angajaților din Educație, au precizat federațiile…

- Sindicatele din Educatie avertizeaza ca, incepand din martie, vor demara actiuni de protest in cazul in care solicitarile lor raman fara rezolvare. Conform unui comunicat remis AGERPRES, protestele vor consta in pichetarea sediului Guvernului si a sediilor prefecturilor in lunile martie si aprilie 2023,…