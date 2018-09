Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pregatirilor legate de inceputul de an scolar, CFR Calatori recomanda elevilor sa isi achizitioneze din timp biletele abonamentele pentru a calatori spre dinspre locul in care invata. Calatoria elevilor la transportul feroviar este reglementata de HG 42 2017, au transmis reprezentantii…

- Odata cu inceperea activitații școlare aferente anului școlar 2018-2019, elevii trebuie sa știe ca au anumite drepturi care nu le pot fi refuzate, dar și anumite obligații. Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetarii Științifice nr. 4.742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului prevede…

- Aproximativ 325.000 de elevi au inceput astazi un nou an de studii. In acest context, presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a transmis un mesaj de felicitare profesorilor si elevilor."Un nou inceput de an școlar. De data aceasta cu mai puține teme pentru acasa.

- Un proiect de hotarare din ședința ordinara a Consiliului Local Alba Iulia, din 28 august, prevede aprobarea cuantumului burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia incepand cu anul scolar 2018 – 2019. ”Se aproba acordarea burselor de performanta,…

- Noul an scolar aduce si o disciplina noua. Elevii vor invata ce inseamna coruptia, cum trebuie sa lupte cu acest fenomen si cum sa ramana integri. Materia este prevazuta in Planul sectorial anticorupție in domeniul educației, aprobat de Guvern.

- STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2018-2019: Cursurile noului an școlar incep luni, 10 septembrie si se intind pe 168 de zile lucratoare, respectiv 34 de saptamani. Elevii iau vacanța de iarna in 22 decembrie, iar semestrul al doilea il incep in 11 februarie, potrivit Ministerului Educației Naționale. Anul scolar…

- Ministrul Educatiei Valentin Popa spune ca, avand in vedere ca invatamantul este obligatoriu in Romania, toti elevii, chiar si cei cu note foarte mici la Evaluarea Nationala, trebuie sa intre la liceu, insa nu li se poate impune tipul de liceu pe care sa-l aleaga.

- De la o editie la alta, campania BLOOD NETWORK initiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD si NEVERSEA se dezvolta puternic, atat in privinta numarului de oameni care doneaza sange in centrele fixe cat si la caravanele mobile BLOOD NETWORK. Impreuna cu Institutul National de Transfuzii Sanguine…