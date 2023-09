Anunț important pentru deținătorii de terenuri Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura informeaza ca deținatorii de terenuri, pot depune cereri de solicitare a subvențiilor in avans pentru proiecte investiționale de imbunatațiri funciare, ameliorarea și protecția solului, in perioada 12 septembrie - 18 octombrie 2023. Cererile de solicitare a subvenției in avans se depun pentru urmatoarele submasuri: -Prevenirea și combatere Citeste articolul mai departe pe noi.md…

