- Hackerii au lansat un atac de proporții prin intermediul aplicației de mesagerie WhatsApp prin care ademenesc oamenii cu o aparenta alerta de securitate pe site-ul de turism Booking.com. Aceasta inșelatorie ii poate face pe clienții companiei sa piarda sume imense de bani in doar cateva secunde.

- Jurații și prezentatorii emisiunii “Romanii au talent” au avut parte de un anunț extraordinar. Desigur, și cei de acasa au fost uimți de marturisirea facuta de doi dintre concurenții show-ului de talente in cadrul galei din marea finala. (Promotiile zilei la monitoare) Aflați printre finaliștii de la…

- Laura Cosoi traverseaza o perioada frumoasa din viața ei, ea și soțul ei se pregatesc sa devina pentru prima oara parinți și așteapta cu nerabdare ziua in care iși vor strange bebelușul la piept. Vedeta mai are un motiv de bucurie, in urma cu puțin timp a facut un anunț important pe rețelele de socializare.…

- Un jucator de rugby beat a adaugat toate cele 52 femeie pe care le avea in același grup de Whatsapp. El a numit grupul Dom’s Angels/Ingerii lui Dom. Barbatul voia sa vada care dintre ele n-avea planuri pentru acea seara. Don Flanagan, de la Batley, West Yorkshire, Marea Britanie, a trimis același mesaj…

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o fiica, Alexia, pe care o iubește enorm. Recent, știrista a vorbit despre posibilitatea de a deveni bunica. Iși dorește enorm acest lucru, insa mai are de așteptat. „Peste 10 ani, poate ca Alexia se va și marita, poate…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care, in 2017, a lansat melodia “La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului, dupa ca tatal acestuia sufera de aceași boala care a rapus-o pe Denisa Raducu. “Capul sus, Karym! Viața ne invața sa depașim toate incercarile ei, important e sa ramanem…