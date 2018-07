Primaria Capitalei arata, luni, ca in mai putin de un an a inceput lucrarile de consolidare si reabilitare la 22 de imobile din centrul Bucurestiului.

"In mai putin de un an, Primaria Capitalei a inceput lucrarile de consolidare si reabilitare la 22 de imobile. In ultimele trei decenii, in Bucuresti au fost reabilitate doar 20 de cladiri. Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Consolidari, a demarat, incepand din luna noiembrie 2017, un amplu program de punere in siguranta, consolidare si reabilitare a cladirilor cu risc seismic din Capitala", sustine PMB, intr-un comunicat…