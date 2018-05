Stiri pe aceeasi tema

- "Epoca - pentru ca a fost o epoca, aproape 10 ani - a dobanzilor foarte scazute si real negative a trecut. Normalizarea, in sensul ca se va ajunge la dobanzi pozitive, este un proces pe care nu-l putem contura in viitor, dar datorita faptului ca in Europa sunt inca dobanzi real negative si la noi rata…

- Cei care fac judecati de tipul 'vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei' gresesc, intrucat vom pastra un ecart intre dobanzi si rata inflatiei, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta.

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat joi, in comisia Economica din Senat, ca BNR nu are control asupra preturilor stabilite de Guvern, dar ca poate interveni pe alte cai. "Dupa cum s-a mentionat in analizele noastre, inclusiv in raportul pe luna februarie, majorarea inflatiei in ultimul trimestru…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). BNR a crescut, recent, pentru a doua oara in acest an, rata dobanzii de…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a fost invitat, joi, alaturi de toti membrii Consiliului de Administratie BNR, in Comisia Economica si de Industrii de la Senat, pentru discutii pe tema evolutiei inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei. Purtatorul de cuvant al bancii centrale,…

- Comisia economica din Senat organizeaza, joi, o intalnire cu membrii Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, avand ca tema "Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei', potrivit unui anunt postat pe pagina de internet a Senatului. Purtatorul de cuvant al bancii…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…