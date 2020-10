Stiri pe aceeasi tema

- Testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern. „Se propune introducerea acestor cheltuieli la categoria cheltuielilor…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi un memorandum privind contractarea unui imprumut de 250 milioane euro de la Banca Europeana de Investitii, pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern. “A fost aprobat un memorandum prin care…

- Potrivit acestuia, ordonanța, care acorda mai multe facilitati fiscale companiilor, este in dezbatere publica pana la urmatoarea ședința de Guvern. "Reglemetarea pe care o propunem introduce in Codul Fiscal categoria de venituri din salarii și asimilate salariilor neimpoziabile, și care nu…

- Deficitul bugetar din primele sase luni ale acestui an este unul rezonabil in contextul economic prin care trecem si daca ne uitam si la ce se intampla in restul Europei, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Jumatate din deficit reprezinta, cam 23 miliarde lei, masurile fiscale…