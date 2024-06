Anunț important din partea Preturii sectorului Centru Arderea vegetației uscate pe teritoriul sectorului Centru este strict interzisa, anunța Noi.md cu referire la anunțul facut de Pretura sectorului Centru. Pentru siguranța locuitorilor sectorului Centru, sursa citata, atenționam repetat despre interzicerea arderii vegetației in contextul lucrarilor de salubrizare. "In perioada sezonului estival, cazurile statistice de ardere a vegetației inre Citeste articolul mai departe pe noi.md…

