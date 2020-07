Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca va exista o crestere a pensiilor, dar aceasta depinde de incasarile la buget, in aceasta perioada grea din cauza pandemiei de coronavirus. ”Nu este nimeni in aceasta echipa guvernamentala care, din rautate, din rea-vointa, sa nu fie de acord cu cerintele…

- "Acest Guvernul este responsabil. Va fi o crestere a pensiilor. Va anunta o eventuala modificare a legii, in sensul de procentul de 40 la suta cunoscut, in baza unor analize privind incasarile la buget. Dincolo de orice populism, suntem niste oameni responsabili si vom comunica acest lucru in baza…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat sambata ca PNL este determinat sa gaseasca resursele necesare pentru cresterea pensiilor si a alocatiilor. "PNL este determinat sa gaseasca resurse pentru cresterea pensiilor si a alocatiilor, altminteri stiti ca alocatiile au fost crescute in ultimii…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat, la Parlament, ca i-a pus la dispozitie ministrului de Finante toate informatiile, pentru cresterea pensiilor, de la 1 septembrie. "Ar trebui sa avem o poziție clara cat mai devreme cu putința. 10 la suta e o cifra pe care colegul meu probabil a fundamentat-o.…

- Minstrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, intr-o intervenție telefonica in cadrul Știrilor B1 TV, ca Guvernul PNL susține necesitatea creșterii pensiilor, iar premierul Ludovic Orban este direct interesat de acest...

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, promite masuri de sprijin pentru companiile care au trimis angajații in șomaj tehnic, sub forma plații unei parți din salariu la reluarea activitații, dar și sprijin...

- Varsta de pensionare va fi modificata potrivit unui act legislativ care a fost adoptat tacit de Senat și care urmeaza sa se intample același lucru și la Camera Deputaților. Proiectul vizeaza reducerea varstei standard de pensionare pentru o parte a militarilor, polițiștilor sau funcționarilor…