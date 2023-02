Anunț important despre contribuția la sănătate Anunț important despre contribuția la sanatate Contributia la sanatate, datorata de persoanele fizice care au doar venituri extrasalariale in anul 2023, cuprinse intre 36.000 de lei si 72.000 de lei pe an, ajunge la 3.600 de lei. Cine trebuie sa o achite Contributia la sanatate pentru persoanele fizice care au doar venituri extrasalariale care in […] Articolul Anunț important despre contribuția la sanatate apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

