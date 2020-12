Anunț important despre a doua etapă a vaccinării anti-Covid Gheoghița a fost intrebat la Digi24 daca exista un calendar clar stabilit și cand ar trebui sa se incheie prima etapa de vaccinare, dar și cand vor incepe a doua și a treia etapa. Ministrul Justiției: Am trimis la CSM proiectul de lege pentru desființarea Secției speciale „Nu avem un calendar, vorbim insa de o estimare, pentru ca lucrurile au loc in dinamica. Trebuie sa ne adaptam in funcție de cum se desfașoara vaccinarea in prezent. Ne dorim o accelerare a procesului de imunizare, sa vaccinam in pararel persoanele din categoria principala de risc, care pot sa dezvolte forme severe sau critice,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

