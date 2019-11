Anunţ important de la Twitter. Toate aceste tipuri de conturi vor fi şterse Twitter a inceput sa trimita mesaje celor care nu si-au folosit contul timp de sase luni. Reteaua sociala ii avertizeaza pe utilizatori ca mai au la dispozitie pana pe 11 decembrie pentru a folosi serviciu, astfel incat conturile sa nu fie desfiintate. Demersul bucura de aprecierea celor aflati in cautarea unui nume de utilizator blocat de conturile inactive. Totusi, unele voci si-au exprimat temerea ca aceasta masura ar putea duce la pierderea conturilor persoanelor decedate. Daca nu cunosc parola contului, apropiatii unei persoane decedate risca sa piarda continutul de pe platforma,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

