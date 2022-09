Anunt important de la Termoficare Constanta. Vizati, locuitorii din Tomis III si Tomis Nord

Stiri pe aceeasi tema

- 13 Septembrie 1848 este si va ramane momentul istoric care sta la baza identitații pompierilor din Romania, ziua in care aceștia au ramas in constiinta nationala a romanilor prin faptele de vitejie savarsite sub comanda capitanului Pavel Zaganescu. In spirit de sarbatoare, cu ocazia implinirii a 174…

- Echipele mobile de medici specialisti vor oferi in perioada 5–9 septembrie consultatii profilactice gratuite populației din raioanele Caușeni și Anenii Noi, relateaza Noi.md cu referire la moldpres.md. Potrivit CNAM, screening-ul glandei mamare va fi efectuat in raioanele Caușeni și Anenii Noi, iar…

- Schimbare majora la Antena 3! S-a aflat in urma cu puțin timp. Postul de televiziune se va rebrandui și iși va schimba denumirea in viitorul apropiat. Echipele de jurnaliști și redactori participa, in prezent, la cursuri și diverse programe de training cu reprezentanți ai CNN din Statele Unite ale Americii.…

- Сetațenii Republicii Moldova care se afla sau care au de gind sa calatoreasca in Grecia urmeaza sa țina cont de faptul ca Serviciul National de Meteorologie al Greciei (EMY) a emis o avertizare meteo de fenomene extreme, care se pot inregistra in perioada 24 - 27 august. Fenomenele meteorologice - precipitatii…

- BNR are programata vineri cea de-a sasea sedinta de politica monetara din 2022, iar analistii anticipeaza continuarea inaspririi politicii monetare, majoritatea estimand majorarea dobanzii-cheie cu cel putin 0,75 puncte procentuale, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 27 iulie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe Str. Valea Roșie, Str. Magura, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel…

- Din cauza unei avarii aparuta pe reteaua de transport amplasata pe str. Soveja, nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum, in zonele Inel I, Tomis III, Tomis Nord, Dacia.Echipele de interventie ale societatii TERMOFICARE CONSTANTA SRL au inceput lucrarile…

- IMPORTANT, Primaria Razvad face UN ANUNȚ pentru locuitorii strazilor Poiana Mare și Panaghia, din satul Gorgota, lun, 10 iulie 2022 sa se prezinte la sediul primariei Avand in vedere lucrarile de cadastrare generala ce se efectueaza in comunaRazvad, administrația locala solicita locuitorilor strazilor…