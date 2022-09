Anunt important de la Termoficare Constanta! Cand se reia furnizarea apei calde in municipiul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Termoficare Constanta anunta ca, avand in vedere demararea lucrarilor de modernizare a retelei termice de transport, lucrari ce se desfasoara in cadrul proiectului ldquo;Reabilitarea retelelor termice primare transport a energiei termice din Municipiul Constanta Etapa 1", incepand cu data de 13.09.2022,…

- Termoficarea Constanta SRL anunta ca a eliminat avariile majore aparute pe magistrala 2 si in acest moment a inceput procedura de incarcare a acesteia. Dupa finalizarea incarcarii punctele termice aferente magistralei 2 vor fi reconectate la reteaua de transport, astfel incat estimam ca reluarea furnizarii…

- In cadrul studiului de fezabilitate "Reabilitarea retelelor termice primare transport a energiei termice din municipiul Constanta" Etapa II s a propus reabilitarea a 12,716 km traseu apartinand Magistralei II Valoarea totala estimata este de 135.491.775.64 lei Proiectul este finantat prin Programul…

- Avarie la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara. Se intrerupe furnizarea apei calde de consum in mai multe puncte termice. In vederea remedierii unei avarii aparute in aceasta dimineața la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, Colterm intrerupe...

- Caldura oferita cetațenilor municipiului Craiova prin sistemul centralizat va fi mai scumpa in aceasta iarna. Dupa majorarile consecutive din septembrie si noiembrie 2021, craiovenii se afla in fata unei noi cresteri de tarif. Potrivit unui proiect de hotarare introdus ieri peste ordinea de zi a sedintei…

- La jumatatea lunii august, craiovenii care locuiesc la bloc raman fara apa calda. Revizia la rețeaua de distribuție a apei calde incepe peste doua saptamani, pe 15 august, de la ora 00.00, și se incheie sambata noaptea, pe 20 august. In perioada 15.08.2022 si 20.08.2022, craiovenii care locuiesc la…

- Consiliul Local Municipal Constanta a votat noul pret local al energiei termice furnizata de catre societatea Termoficare Constanta SRL Aceasta va scadea de la 1.337,79 lei Gcal la 1.326,03 lei GcalConsiliul Local Municipal Constanta a votat noul pret local al energiei termice furnizata de catre societatea…

- Toate aparatele de masura de pe rețelele de transport și distribuție a energiei termice din municipiul Suceava vor fi inlocuite cu altele noi și performante. Primarul Ion Lungu a declarat astazi ca a solicitat de la Ministerul Dezvoltarii alocarea a 10 milioane de lei pentru sistemul de termoficare…